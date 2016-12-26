Нужно настроить директ и adwords

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен9 заявок181 просмотр

Есть интернет-магзин по продаже радиоуправляемых моделей, нужная полная настройка. всего около 500 товаров.

Google Ads
8 лет назад
eprem99
Ефрем 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$100
4 дня
Благодарю Романа за сотрудничество. Работа была сделана быстро, даже не смотря на большой объем. Тексты объявлений отличные. Всё рассказали по настройкам для дальнейшего управления. В общем очень доволен. Рекомендую!
Спасибо!

Заявки фрилансеров

Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад