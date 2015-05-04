Нужно настроить рекламу в Яндекс Директ.

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка111 просмотров

добрый день!

Нужно настроить рекламу в Яндекс Директ.

Лэндинги:

www.gdetox.ru/

juicyfit.ru/

Возьметесь?

Спасибо, с уважением, Павел.

10 лет назад
gurov_pavel
Павел 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров