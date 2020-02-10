Нужно собрать семантическое ядро

Задача: настроить контактную рекламу в Яндекс Директ и Google Ads (Google Ads уже настроен, необходимо его подкорректировать и заниматься введением). Требуется ответственный человек, которые готов с головой погрузиться в проект и ежедневно улучшать результаты, быть на ...