Оптимизация кампаний

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Здравствуйте.

Есть определенное количество кампаний на Adwords, меня не совсем устраивает их настройка.

Хотелось бы улучшить позиции и оптимизировать стоимость.

Жду предложения.

Спасибо.

5 лет назад
vallpower
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад