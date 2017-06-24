Оптимизация рекламной кампании

$25
Контекстная рекламаЗавершен3 заявки159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Оптимизация рекламы в директе, всего 100 объявлений. Сделать надо сегодня. Ниша продажа штор

6 лет назад
loginovnickolai
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Aleksey1924
Алексей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
6 лет назад
$25
1 день
Отличная работа. Оптимизировал кампанию в сжатые сроки, надеюсь на положительную динамику, снижение расходов на рекламу. Высококлассный специалист в области контекстной рекламы
Всегда на связи, адекватный в общении