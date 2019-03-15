Оптимизация РСЯ

Доброго времени суток всем! Для сайта https://lifti-moskvi.ru необходимо настроить рекламу в директе Яндекса. Соответственно, интересует ещё её ведение в течение 1-го месяца с момента запуска. Рассматриваем только квалифицированных специалистов и за разумные деньги. Сем ядра нет, его тоже нужно проработать, ...