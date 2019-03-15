Оптимизация РСЯ

$30
Контекстная рекламаЗавершен13 заявок266 просмотров
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Необходимо выполнить оптимизацию РСЯ компаний.

Подробности в Л/С 

5 лет назад
ds-w
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Master-of-pen
Кирилл 
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$30
10 дней
Спасибо за работу, все хорошо. как составлю план для дальнейшей работы, обязательно буду обращаться повторно!
Спасибо Владиславу за интересный заказ по оптимизации рекламных кампаний для его интернет-магазина. Оплата проведена быстро, в общении все отлично. Есть еще идеи, как повысить эффективность рекламы, буду ждать продолжения сотрудничества!
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