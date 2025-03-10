Ищется специалист для настройки и ведения рекламных кампаний в Google Ads. Задача включает настройку Google Shopping Merchant Center и контекстную рекламу для тематики индивидуальных экскурсий. Ожидается профессиональный подход и опыт в работе с рекламными инструментами Google.
Оптимізація сайту та запуску реклами в GOOGLE
Потрібен спеціаліст для оптимізації сайту (при потребі) та запуску реклами в GOOGLE
Тематика сайту: модульні сауни, модульні будинки, будівницство саун під ключ, будівництво каркасних будинків.
Цікавлять замовлення по Києву та області
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