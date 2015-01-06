Оптимизация существующей рекламной кампании

Увеличить посещение сайта с контестной рекламы путем оптимизации и доработки существующей рекламной кампании.
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Требуется увеличть приток целевого трафика на лендинг путем оптимизации существующей рекламной кампании в яндекс директ.
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