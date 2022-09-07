Нужно оставить отзыв на Яндекс.Картах (Регион пользователя Россия).

Оплата 150 рублей за отзыв, который прошел модерацию и успешно опубликован в сервисе Яндекс.Карт.

PS: не нужно мне писать об оплате если Вы не зашли через инкогнито и не увидели свой отзыв в опубликованных. Оплата только за опубликованный и прошедший модерацию отзыв.

Отзыв должен выглядеть естественно, без красок и преувеличений. Оценка компании должна быть от 4 до 5. Не меньше.