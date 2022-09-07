Требуется помощь в передаче целей из Google Analytics в Google Рекламу. Необходимо обеспечить передачу 80 конверсий за неделю с учетом обновления до версии 4.0. Откликайтесь, если есть опыт в данной области. Укажите срок выполнения и стоимость работы.
Отзыв на яндекс картах
Нужно оставить отзыв на Яндекс.Картах (Регион пользователя Россия).
Оплата 150 рублей за отзыв, который прошел модерацию и успешно опубликован в сервисе Яндекс.Карт.
PS: не нужно мне писать об оплате если Вы не зашли через инкогнито и не увидели свой отзыв в опубликованных. Оплата только за опубликованный и прошедший модерацию отзыв.
Отзыв должен выглядеть естественно, без красок и преувеличений. Оценка компании должна быть от 4 до 5. Не меньше.
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