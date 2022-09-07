Отзыв на яндекс картах

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт25 заявок556 просмотров

Нужно оставить отзыв на Яндекс.Картах (Регион пользователя Россия).

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Отзыв должен выглядеть естественно, без красок и преувеличений. Оценка компании должна быть от 4 до 5. Не меньше.

3 года назад
mrsteon
Руслан 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

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