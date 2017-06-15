Перенести РК Яндекса + подключить товарный фид

Здравствуйте! В связи с невозможностью доступа к Яндекс Директ с Украины нужно перенести РК с аккаунта который вела компания на новый аккаунт. Выгрузка всех компаний, настроек и ключей есть в файлах xls. Фид - ссылка с prom.ua(tui) как для яндекс маркета. Как должно выглядеть фото прикреплю. Доступ в старый и новый аккаунт дам. Так же нужно будет поставить лимит на компанию 10000 рублей в месяц.

Детальнее на все вопросы смогу ответить завтра.