Перенести РК Яндекса + подключить товарный фид

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Здравствуйте! В связи с невозможностью доступа к Яндекс Директ с Украины нужно перенести РК с аккаунта который вела компания на новый аккаунт. Выгрузка всех компаний, настроек и ключей есть в файлах xls. Фид - ссылка с prom.ua(tui)  как для яндекс маркета. Как должно выглядеть фото прикреплю. Доступ в старый и новый аккаунт дам. Так же нужно будет поставить лимит на компанию 10000 рублей в месяц. 

Детальнее на все вопросы смогу ответить завтра.

6 лет назад
antonsmile
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад