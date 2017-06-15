Перенос рекламы из Я.Д. в ГУГЛ

$40
Контекстная рекламаЗавершен1 заявка158 просмотров
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Перенести 5 компаний из Я.Д. в ГУГЛ

7 лет назад
79164500755
Денис 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vlasyukslava
Вячеслав 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
10 часов назад
7 лет назад
$40
1 день
У данного исполнителя заказываю уже второй раз перенос рекламной компании из ЯД в ГУГЛ. Вячеслав выполнил все в срок. Сделал даже больше, чем изначально договаривались. Рекомендую данного исполнителя.
Было приятно работать с данным заказчиком. Рекомендую к сотрудничеству!
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