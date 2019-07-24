Подключение и настройка google tag manager

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Завершен5 заявок200 просмотров

Всем привет. 

Необходимо проверить подключение google tag manager к лендингу на Tilda, проверить работу google analytics.

Нужно настроить цели для google analytics, на кнопки оплаты и кнопки оставить заявку.

Прошу сразу указывать стоимость за данную работу

Tilda
6 лет назад
Goba84
40 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Илья, молодец. Всю работу выполнил меньше чем за 20 минут, всегда отвечал на все сообщения. Все сделал четко и верно. Признателен за работу. Рекомендую всем!
Отличный заказчик. Приятно работать. Рекомендую.

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gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
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