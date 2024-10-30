Необходимо привлечь клиентов для IT продукта, связанного с разработкой чата. Работа включает контекстную рекламу. Оплата сдельная, договорная. Задачи и условия будут обсуждены с исполнителем. Это разовая работа на небольшой срок.
Подтвердить личность рекламодателя для кабинета в Google Ads
Мне нужно подтвердить личность рекламодателя для уже действующего рекламного кабинета в Гугл Адс.
Заявки фрилансеров
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