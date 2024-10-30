Требуется фрилансер для настройки, запуска и мониторинга рекламы GOOGLE AdWords для консалтинговой компании в Азербайджане. Основное направление - аудит компаний. Задача включает работу с территорией Азербайджан, а также оптимизацию рекламной кампании для достижения лучших результатов.