Подтвердить личность рекламодателя для кабинета в Google Ads

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Открыт2 заявки10 просмотров

Мне нужно подтвердить личность рекламодателя для уже действующего рекламного кабинета в Гугл Адс.

Google Ads
13 часов назад
Егор
3 месяца в сервисе
Был
13 часов назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
36 лет
13 часов в сервисе
Был
9 часов назад
13 часов назад
Юра
 
24 года
8 дней в сервисе
Был
5 часов назад
13 часов назад