Потрібно налаштувати розсилу на WhatsApp.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок51 просмотр

Потрібно налаштувати розсилу на WhatsApp.
Бажано за допомогою сервіса twilio.com.
Можливі і ваші варіанти сервісів для розсілки.

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3 месяца назад
yuridmitruc
40 лет
6 лет в сервисе
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2 дня назад

Заявки фрилансеров

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