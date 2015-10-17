Правильно настроить Google Аналитика

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Мы интернет магазин aparat.ua, хотим настроить правильно Google Аналитика + настроить цели для отслеживания покупателей ( рентабельность рекламы на досках, прайс агрегатов и другие. Для пониманию что куда лучше влаживать и в какую рекламу

8 лет назад
bishopik
Руслан 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад