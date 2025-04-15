Необходим специалист по Google рекламе с опытом работы и наличием реальных кейсов. Обязательно предоставить портфолио для оценки навыков и подхода к работе.
Привлечение клиентов для IT продукта
Нам нужно привлечь клиентов для IT продукта
Мы занимаемся разработкой чата. Нам нужно привлечь клиентов для нашего продукта. Оплата сдельная, договорная. Более подробные условия и задачи обсудим с исполнителем.
Пока что это разовая работа на небольшой промежуток времени.
Заявки фрилансеров
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