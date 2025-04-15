Валерий очень грамотно составил кабинет и настраивал рекламу для продвижения нашего магазина. Благодаря ему наш инстаграм магазин поднялся за один месяц с нулевых продаж до регулярных заказов. Пунктуален в работе, четко принимает задачу и выполняет ее. Всегда на связи для контроля ефектиности. Без сомнений будем продолжать работу с Валерием по таргету, так как результаты с каждым месяцем все лучше и лучше!