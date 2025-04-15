Продвижение инстаграм страницы магазина

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Завершен3 заявки16 просмотров

Ищу специалиста для настройки рекламы в инстаграм магазине.

Нужна помощь в продвижении магазина конных товаров и екипировки для всадников. Основная цель увеличить количество продаж в декабре месяце.

Рекламный бюджет не большой, но и ожидания от рекламы не огромные. Магазин относительно новый и количество заказов на данный момент практически нулевое. Цель этого продвижения сдвинуть дело с мертвой точки.

InstagramНастройка рекламных кампанийПродвижение в социальных сетях
5 месяцев назад
guest_1708887827402
год в сервисе
Была
18 дней назад

Выбранный исполнитель

RayBondik
Валерий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
5 месяцев назад
$100
30 дней
Escrow
Валерий очень грамотно составил кабинет и настраивал рекламу для продвижения нашего магазина. Благодаря ему наш инстаграм магазин поднялся за один месяц с нулевых продаж до регулярных заказов. Пунктуален в работе, четко принимает задачу и выполняет ее. Всегда на связи для контроля ефектиности. Без сомнений будем продолжать работу с Валерием по таргету, так как результаты с каждым месяцем все лучше и лучше!
С Вероникой очень приятно работать! Оперативная обратная связь и своевременная оплата, советую!

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Мехрубон
 
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Татьяна
 
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Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
RayBondik
Валерий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
5 месяцев назад
Лучший специалист контекстной рекламы апреля
#1
Контекстная реклама