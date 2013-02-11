Продвижение интернет-магазина книг и изданий

Привет. Ищу желающих подзаработать написанием отзывов на yandex/markete! Имеется несколько интернет магазинов, добавлены на Маркет совсем недавно. Нужно писать 1–2 отзыва в неделю. Отзыв должен быть развернутым и по теме магазина. Магазин работает в основном по ...
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Необходимо продвижение готового интернет-магазина (сначала - около 1000 наименований, со временем — до 6000 наименований товара). Контекстная реклама и соцсети.
ОТ ВАС: Примерная стоимость такой работы в виде бизнес-плана на первый месяц. Что вы будете делать и сколько это будет стоить. Без стоимости определиться будет сложно.
ВАЖНО! Оплата будет строго официальной — исполнитель должен иметь возможность работать по договору с российским предприятием.
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