Продвижение интернет-магазина книг и изданий

Необходимо продвижение готового интернет-магазина (сначала - около 1000 наименований, со временем — до 6000 наименований товара). Контекстная реклама и соцсети.

ОТ ВАС: Примерная стоимость такой работы в виде бизнес-плана на первый месяц. Что вы будете делать и сколько это будет стоить. Без стоимости определиться будет сложно.

ВАЖНО! Оплата будет строго официальной — исполнитель должен иметь возможность работать по договору с российским предприятием.