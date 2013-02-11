Продвижение интернет-магазина книг и изданий

Контекстная рекламаЗакрыт4 заявки231 просмотр
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Необходимо продвижение готового интернет-магазина (сначала - около 1000 наименований, со временем — до 6000 наименований товара). Контекстная реклама и соцсети.

ОТ ВАС: Примерная стоимость такой работы в виде бизнес-плана на первый месяц. Что вы будете делать и сколько это будет стоить. Без стоимости определиться будет сложно.

ВАЖНО! Оплата будет строго официальной — исполнитель должен иметь возможность работать по договору с российским предприятием.

11 лет назад
munchhausen
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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