Проект

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Закрыт1 заявка93 просмотра

Добрый день! Есть проект: администрирование существующей компании ЯД для интернет-магазина детской одежды и нескольких лендингов. Корректировка, увеличение эффективности.

9 лет назад
BelkaAnastasiya
Анастасия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров