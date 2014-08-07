Размещение объявлений в сети Internet

Требуется фрилансер для размещения объявлений по тематике Суда на воздушной подушке. (заголовок,текст, фото, прочую инфу нужно брать самостоятельно с нашего сайта) по всевозможным бесплатным доскам объявлений, площадкам, форумам и т.д. Ссылки на поданные объявления обязательны.

Оплата: 6-8 рублей за объявление

Если мое предложение Вас заинтересовало и Вы готовы сотрудничать, то оставляйте свой e-mail. Свяжусь с каждым соискателем – согласуем цену размещения и количество досок.

Для обсуждения договоренностей будет нужен конт. телефон.