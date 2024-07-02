Размещение проекта на гитхаб

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Необходимо разместить карту, выполненную в ПО QGIS, в интернете, чтобы к ней был доступ по сети. На карте необходимо настроить ссылки на фото и файлы-вложений в формате pdf

GitHubВыполнение лабораторных работРазмещение ссылок
месяц назад
guest_1742387255368
месяц в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров