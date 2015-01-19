Разработка и ведение рекламной кампании в Яндекс Директе

Контекстная рекламаЗакрыт17 заявок247 просмотров
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Сайт: Агентство недвижимости.

Бюджет на рекламу: 8 000 — 10 000 в месяц.

Регион: г.Вологда.

Жду Ваших предложений по стоимости услуг.

9 лет назад
victoor
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад