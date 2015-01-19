Разработка и ведение рекламной кампании в Яндекс Директе

Ищу семантика для составление Семантического Ядра под оккультную тематику: магия, заговоры, привороты... На выходе должно получится от 600 статей и больше. Требуется следующие (обязательно прочитайте детальнее в прикрепленном тз): 1. сбор информации 2. группировка по разделам 3. отсеивание шлака 4. ...