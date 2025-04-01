Требуется консультация по настройке контекстной рекламы в Яндекс Директ. Необходимо проанализировать существующие кампании и обсудить вопросы настройки. Время консультации — один час. Укажите стоимость консультации.
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Добрый день!
Нужна помощь в настройке адреса в GOOGLE( пример в прикреплении)
И настройка контекстной рекламы
Заявки фрилансеров
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