Реклама GOOGLE AdWords в Азербайджане

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Открыт7 заявок31 просмотр

У нас консалтинговая компания в Азербайджане - основное направление Аудит компаний. Есть сайт и офис в Баку. Проводим финансовый, кадровый и налоговый аудит компаний. В поисках фрилансера который настроит запустит и будет мониторить рекламу GOOGLE AdWords для территории Азербайджан.

ждем обратной связи, готовы начать сотрудничество. 

Google AdsНастройка рекламных кампанийУправление рекламными кампаниями
13 дней назад
Шаин
 
41 год
год в сервисе
Был
12 дней назад

Заявки фрилансеров

Макар
 
18 лет
9 дней в сервисе
Был
8 дней назад
9 дней назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
5 часов назад
92 отзыва
12 дней назад
Лучший специалист контекстной рекламы апреля
#1
Контекстная реклама
Олег
 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
54 отзыва
12 дней назад
ТОП-5
Контекстная реклама
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
25 отзывов
12 дней назад
Дмитрий
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
27 отзывов
12 дней назад
ТОП-5
Контекстная реклама
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
2 часа назад
12 дней назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
17 отзывов
12 дней назад