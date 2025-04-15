Требуется помощь в настройке адреса в Google и контекстной рекламы. Необходимо оптимизировать рекламные кампании для достижения лучших результатов. Пример настройки представлен в прикреплении.
Реклама GOOGLE AdWords в Азербайджане
У нас консалтинговая компания в Азербайджане - основное направление Аудит компаний. Есть сайт и офис в Баку. Проводим финансовый, кадровый и налоговый аудит компаний. В поисках фрилансера который настроит запустит и будет мониторить рекламу GOOGLE AdWords для территории Азербайджан.
ждем обратной связи, готовы начать сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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