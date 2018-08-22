Реклама в Google Ads для профи

Крайне не рекомендую сотрудничать с Анной, поскольку кроме задания Вы также получите потраченные нервы, всё новые и новые варианты выполнения работы и много времени работы впустую. Итак, во-первых я не пропал, а вполне себе всегда на связи :) Во-вторых, Анна практически абсолютно не владеет ситуаций. Некомпетентность в диалогах и отсутствие профессионализма. Полнейший бардак как в рекламном аккаунте – огромное кол-во однообразных кампаний, и активных, и архивных, так и в уже созданных кампаниях – плохо собранная и сгруппированная семантика и нерелевантные объявления, которые нужно переделывать с нуля. Скорее всего, Анна – либо посредник, либо менеджер проектов из хитрого агентства, и берет с конечного заказчика оплату Х и заказывает на фрилансе за стоимость Х/2. По семантике задача стояла следующая: все ключи, которые мне дополнительно отправили и ключи из существующих кампаний объединить, сгруппировать и сделать новые кампании. После обсуждения работ и стоимости, через некоторое время оказалось, что работы предполагается больше, чем изначально казалось. Здесь уже мой косяк, поскольку я был невнимательным. Я попробовал договориться, аргументируя это "сокрытием" двух разных семантик в большой таблице ключей. В конечном счете я согласился со своим промахом и мы продолжили работу, несмотря на то, что я заранее писал, что разная семантика оплачивается отдельно. Но Анна не выкладывает все нюансы ТЗ заранее, поскольку потом выясняется, что работу надо делать так, как хочет она, а не так, как правильно и логично. Далее мне долго не могли отправить доступы к сервисам Гугла и в принципе не понимали, что именно я хочу от них получить и почему не получаю. Навскидку, раза 3 спрашивали меня, какие доступы и куда мне еще нужны. В итоге, Анна несколько раз говорит, что доступ дали, а на самом деле ничего не дали. Кроме того, ее команда программистов даже не знает, что у них на сайте уже стоит Гугл Тег Менеджер, поэтому мне создают новый, т.к. к старому нет доступа. Кроме этого, команда Анны позволяет себе вносить коррективы в кампании, над которыми я в данный момент работаю, что в итоге может привести к ошибкам. Анна, кстати, о том, что ее команда параллельно со мной что-то делает над моими кампаниями, не знает. После созданных поисковых кампаний (которые потом были зачем-то перенесены в архив, о чем Анна тоже не знает), была проверка работ, где выяснилось, что некоторые ключи я недостаточно разгруппировал. Это мой второй косяк, который я сразу признал и исправил до вечера того же дня. Дополнительно, мне предлагали исправить объявления в чужих кампаниях, т.к. они не прошли модерацию и искренне удивлялись и хамили, почему я отказываюсь. Первый раз это прозвучало, когда я отказался делать то, что не было изначально оговорено. Поисковые кампании из Директа в Гугл мне сказали перенести не руками, как правильно, а через Телепорт, что в принципе неплохо. Однако, потом начали говорить, что группы в Гугле сгруппированы плохо, хотя с Яндексом таких проблем не было. Интересно. Без проблем, я все переделал. И Яндекс тоже, на всякий случай. После поиска пришел черёд РСЯ, где мне предложили заново перегруппировать ключи (а их около 4-4.5 тысяч) и выделить из них те ключи, которые подходят под шаблон, который Анна хочет видеть. Что-то наподобие %продукт + размер%, %бренд + размер% и тд, что в принципе схоже с искусственной семантикой, которой у них в кампаниях и без этого много. На тот момент, я сделал две готовые кампании для РСЯ по двум веткам одного направления. И вишенкой на торте стало следующее: 1. Мне сказали, что ключи из старых поисковых кампаний я даже не трогал, хотя это не так, поскольку у меня есть выгруженные кампании и ключи из старых кампаний можно найти в новых. 2. Во время моей работы над кампаниями, команда Анны позволила себе добавить в созданные мной группы ключей, абсолютно неподходящие (для данной группы) ключи из старых кампаний. 3. Мне сказали, что для РСЯ я просто напросто сделал копии поисковой кампании и даже не добавил изображения, не говоря об остальном. А мои кампании вовсе удалили из аккаунта (даже не в архив закинули), наверное, чтобы потом мне этим указывать. В конце концов, я получил около 10 дней простоя и огромное кол-во работы, несоответствующего оплате, объем которой был изначально не освещен полностью. Таким образом, когда мне снова предложили выполнить огромный пласт работы для РСЯ, который не имеет смысла, я отказался от дальнейшего сотрудничества, хотя изначально оговоренная работа не была выполнена мной в полном объеме, но было сделано много ненужной работы, о которой не было речи. Несмотря на это, получилось так, что я получил оплату как раз за 2 направления семантики, как я изначально и озвучивал Анне. Ну и теперь в отзыве мне написали, что я получил оплату и пропал. Потрясающе. Это наша вторая попытка совместной работы – первый раз пробовали сотрудничать с ней так же с интернет-магазином, по точно такому же заданию (!), что уже навевает подозрения. Анна хотела получить конечную стоимость работ без полного обсуждения задания, а за оговоренную потом сумму, точно так же хотела получить бОльший объем работ, чем оговаривалось изначально.