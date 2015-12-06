Рекламная кампания

Контекстная рекламаЗавершен9 заявок237 просмотров
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Необходима рекламная кампания, по продвижению товаров интернет-магазина бытовой техники. Рынок-РФ. Цель-максимальные продажи в сжатые сроки. В предпочтениях работа с контекстной рекламой avito.ru (размещение, контроль, обход от блоков сайта), а так же прочие методы продвижения обеспечивающие максимальную отдачу. Надеюсь на долгое плодотворное сотрудничество.

8 лет назад
sfilatov
40 летСША
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Aleksey1924
Алексей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
8 лет назад
$100
2 дня
Рекомендую, данного исполнителя. Алексей сделал все в срок, постоянно был на связи, объем проделанной работы просто огромен, а качество исполнения на высоте. Человек знает свое дело. Сотрудничеством с Алексеем очень доволен!!!
С Сергеем очень приятно общаться, постоянно на связи, задает вопросы, я отвечаю, формирует четко план действий, оплачивает в срок, сотрудничеством доволен! Рекомендую как лучшего заказчика!