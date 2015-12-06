Необходимо создать и настроить РК на Директе. тематика строительство загородных домов для сайта rakenne.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима рекламная кампания, по продвижению товаров интернет-магазина бытовой техники. Рынок-РФ. Цель-максимальные продажи в сжатые сроки. В предпочтениях работа с контекстной рекламой avito.ru (размещение, контроль, обход от блоков сайта), а так же прочие методы продвижения обеспечивающие максимальную отдачу. Надеюсь на долгое плодотворное сотрудничество.
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