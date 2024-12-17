Требуется написать и разместить 4 положительных отзыва о клинике Real Life в Воронеже. Упор на лечение алкоголизма и табакокурения, упоминание отзывчивого персонала и комфортных условий. Объем каждого отзыва около 400 знаков, уникальность 100%. Обязательное условие - предоставление скриншотов размещенных отзывов и ссылки на страницы. Работа специфическая, требует внимательности к деталям.
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