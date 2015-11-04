РК в Яндекс Директ

$90
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Нужна РК для магазина мобильных телефонов.Сроки до 4 ноября вечер.

8 лет назад
kypisait
Татьяна 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
lilwat
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$70
2 дня
Отлично справился с задачей!Рекомендую!Будем и дальше работать))
Всё прошло отлично. Очень рекомендую как ответственного и приятного в общении заказчика!