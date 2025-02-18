Напишите, пожалуйста, в своем отклике:

1) Цена за ваши услуги

2) Насколько подробно и точно нужно дать критерии ЦА для качественной сборки, чем подробней запрос, тем качественней аудитория?

3) Есть подробный бриф или пример подробного тз, чтобы все заполнили и максимально качественно собрали?

4) На сколько подробней аудиторию вы можете собрать?

5) Условия работы (варианты оплаты, сроки)

6) На сколько сильно режется база при загрузке в рк вк (в старом кабинете и новом)?