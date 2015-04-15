Сделать РК

есть сайт, точнее лендинг, http://probosch.ru/

нужно сделать 60 целевых звонков +-10 , за 3 месяца

сейчас ведутся компании но там печально пока где то 6-10 звонков идет

сразу скажу тематика достаточно узкая и большие ядра там не вариант,

ибо очень много шлака приодит нужно на основе статистики и того, что есть на данный момент, предложить семантику на утверждение и план работ.

Опять же семантика должна быть на 10000+ запросов, 500-1000 макс, но слова должны быть все четко и по делу,

чем люди занимаются я пришлю и готов ответить на любые вопросы и предоставить любую статистику по запросу.