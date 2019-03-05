Собрать ключевые слова

У нас есть товар (сок и компот), срок годности которого заканчивается через 6 месяцев. Наша задача максимально быстро его распродать за 4 месяца. 1. Нужно показать информационный баннер в мобильном [b]месснеджере IMO[/b] и других местах где показывается Гугл реклама. 2. ...