Собрать ключевые слова

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Добрый вечер.

Нужно собрать ключевые слова и минус-фразы для сайта: транскриб.рф

5 лет назад
panda_v
30 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
adcontext2
53 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$12
3 дня
WMZ