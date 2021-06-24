Собрать семантику для контекста гугла

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка71 просмотр

Добрый день Дмитрий, можете помочь с сбором семантики с гугла и составлением списка минус слов.

Страна Узбекистан.

Продукт бесшовый бюстгалтер, сайт - https://fextil.live/

Если вам интересно, назовите свою стоимость и отправльте свою почту я расшарю адс

4 года назад
dmitnema
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Financelgua
Дмитрий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$8
3 дня
Escrow
Дмитрий быстро и качественно собрал семантику и настроил рекламные объявления, много добавил минус-слов. Так же спасибо за дополнительный бонус - аудит моей текущей РК. Отличная работа! Рекомендую, буду обращаться еще
Спасибо за заказ! Желаю успешного продвижения бизнеса. Рекомендую Дмитрия как ответственного заказчика

Заявки фрилансеров

Financelgua
Дмитрий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад