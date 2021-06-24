Собрать семантику для контекста гугла

Добрый день Дмитрий, можете помочь с сбором семантики с гугла и составлением списка минус слов.

Страна Узбекистан.

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