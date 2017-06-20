Собрать ядро запросов для яндекс директа

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По определенной тематике нужно собрать ядро запросов (СЧ и НЧ) для составления рекламной кампании Яндекс.Директ.

Без нулевых частотностей, то есть почистить нужно будет собранное ядро. 1000 фраз будет достаточно.

Регион и тематику сообщу исполнителю или через запрос в личку.

Пишите свои предложения и сроки, и цену пожалуйста сразу!

7 лет назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
GennadiyBolk
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$20
3 дня
Отличная работа, быстро и качественно. Работаем дальше!
Отличный заказчик! Четко поставил задачу, отвечал на все вопросы, вовремя оплатил! Однозначно рекомендую.