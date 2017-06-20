Собрать ядро запросов для яндекс директа

По определенной тематике нужно собрать ядро запросов (СЧ и НЧ) для составления рекламной кампании Яндекс.Директ.

Без нулевых частотностей, то есть почистить нужно будет собранное ядро. 1000 фраз будет достаточно.

Регион и тематику сообщу исполнителю или через запрос в личку.

Пишите свои предложения и сроки, и цену пожалуйста сразу!