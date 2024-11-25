Требуется специалист для настройки контекстной рекламы в инстаграм-магазине, специализирующемся на товарах для всадников. Основная цель - увеличить продажи в декабре. Рекламный бюджет ограничен, задача - активизировать магазин, который только начинает свою деятельность.
Составить СЕО текст по направлению демонтажа
Доброго времени
Необходим набор слов, наиболее часто используемый в Гугле для заказа услуг по переработке мусора.
Например: киловатники, многотомники, прес-пластик
Прошусь для составления анкеты (количественно-качественные характеристики) на 11 вопросов, поэтому вменяемое количество слов СЕо (штампов, матюков, професоназимов) 100 штук
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