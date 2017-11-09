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Создание кампании в РСЯ Я.Директ
Привет!
Задача простая. Вам понадобится Директ.Коммандер и умение копипастить.
Есть 170 папок с 3-4 фотографиями достопримечательностей, раскиданных по городам.
Что нужно:
1. Создать группу объявлений для каждого города (или 2, если количество объявлений будет больше)
2. Проставить геотаргет в соответствии с городом.
3. Поменять город в заголовке объявлений на соответствующий.
4. Загрузить каждую фотографию из папки в форматах 1:1, 4:3, 3:4 и 16:9.
Всего 3 вариации объявления. На 1 фотографию во всех форматах выйдет 12 объявлений.
5. Повторить для другого города.
Исходную группу заполнил для Москвы. Её нужно использовать для копипасты. Времени заняло 10 минут.
По сути отличие объявлений друг от друга по геотаргету и названия города в заголовке. Нужно скопипастить группу, заменить картинки, проставить таргет на город
Пожалуйста, прикладывайте стоимость работ.
Выбранный исполнитель
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