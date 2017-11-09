Создание кампании в РСЯ Я.Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен3 заявки137 просмотров

Привет!

Задача простая. Вам понадобится Директ.Коммандер и умение копипастить.

Есть 170 папок с 3-4 фотографиями достопримечательностей, раскиданных по городам.

Что нужно:

1. Создать группу объявлений для каждого города (или 2, если количество объявлений будет больше)

2. Проставить геотаргет в соответствии с городом.

3. Поменять город в заголовке объявлений на соответствующий.

4. Загрузить каждую фотографию из папки в форматах 1:1, 4:3, 3:4 и 16:9.

Всего 3 вариации объявления. На 1 фотографию во всех форматах выйдет 12 объявлений.

5. Повторить для другого города.

Исходную группу заполнил для Москвы. Её нужно использовать для копипасты. Времени заняло 10 минут.

По сути отличие объявлений друг от друга по геотаргету и названия города в заголовке. Нужно скопипастить группу, заменить картинки, проставить таргет на город

Пожалуйста, прикладывайте стоимость работ.

7 лет назад
katochi
Руслан 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

burmitr
42 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$17
1 день
Отличная работа! Всё выполнено так, как и было нужно. :)
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Заявки фрилансеров

burmitr
42 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад