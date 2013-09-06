Создание контекстной рекламы в ЯД

Есть запросы отсортированные по блокам (по объявлениям). Необходимо написать классные, кликабельные объявления. Только написать, в Excel, размещать не надо, мы сами. Внимание!!! Только с опытом работы. 1. Укажите цену за одно объявление. 2. Пришлите личным сообщением или ссылкой ...