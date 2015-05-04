Подобрать запросы для 2 тематик: похудение и сигнализации написать тексты объявлений. Желательно сделать всё сегодня. Тему сигнализаций дам готовые кампании из яндекса, нужно будет ...
Создание РК для LP по продаже детских матрасов
Здравствуйте, Анатолий! Хочу предложить проект. Создание РК для LP по продаже детских матрасов. Регион СПБ. Дизайн готов. Верстку хотел бы начать уже в связке с продвижением. Домен детский-матрас.рф Дизайн: https://yadi.sk/d/foik0mqmgt5f8.
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