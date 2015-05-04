Создание РК для LP по продаже детских матрасов

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Закрытнет заявок106 просмотров

Здравствуйте, Анатолий! Хочу предложить проект. Создание РК для LP по продаже детских матрасов. Регион СПБ. Дизайн готов. Верстку хотел бы начать уже в связке с продвижением. Домен детский-матрас.рф Дизайн: https://yadi.sk/d/foik0mqmgt5f8.

10 лет назад
ivpetroff
Иван 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 отзывов

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