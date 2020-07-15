Создание рк в Яндекс директ

$120
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Завершен1 заявка173 просмотра

Необходимо создать рк в Яндекс директ для сайта kntplast.com/promo

5 лет назад
kissexsis
Ильмир 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$120
3 дня
Отличная работа. Оперативно, качественно и с объяснениями. Рекомендую.
Приятно было работать с Ильмиром. На связи 24 часа в сутки, своевременно предоставляет всю необходимую информацию, четко и понятно. Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
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