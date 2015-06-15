Создание РК в Яндекс.Директ

Контекстная рекламаЗавершен21 заявка236 просмотров
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Тема - Детские развивающие игрушки. В наличии работающий интернет-магазин.

Более 500 наименований товаров, объявлений тоже должно быть 500+. Одно ключевое слово/фраза = одно объявление. Минус слова обязательны.

Регион показа - Беларусь.

От вас - гарантия CTR.

В предложениях указывайте цену и не от ......до......, а конкретную фиксированную цену, пожалуйста.

При эффективной РК в Яндексе закажу такую же РК в Гугле.

9 лет назад
moiseikov
42 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
spirinairina
Ирина 
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$25
30 дней
Очень ответственный исполнитель с творческим подходом к работе. Делает все на совесть, а не для галочки.
Замечательный заказчик! Легко и приятно работать. Рекомендую.
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