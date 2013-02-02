Создать кампанию в директ ИМ

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Необходимо создать кампанию в директе для Интернет-магазина на основе XML (только для товаров, используя урлы из XML)

11 лет назад
faedrus
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад