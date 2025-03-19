Требуется специалист для быстрой настройки цепочки рассылок в контекстной рекламе. Задача разовая, необходимо выполнить работу в короткие сроки. Ожидается качественный подход и опыт в данной области.
Создать новую рекламную кампанию в Google Adwards.
Задача – создать с нуля и настроить РК в Google Adwards.
Тема – обучение психологии для руководителей. Обучение очное в Москве.
Задача для тех, у кого есть понимание, что эта РК создается для тех, кто сидит в Москве с VPN.
РК нужно настроить и для выдачи Google и для КМС Google. В итоге для всех РК нужны заявки, а также должен быть хороший CTR и конверсии.
Если надо, то семантическое ядро предоставляется.
В случае успешного сотрудничества есть еще несколько проектов для работы. Пожалуйста, сразу пишите цены и сроки.
Внимание! Оплата возможна только по картам РФ.
Заявки фрилансеров
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