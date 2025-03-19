Создать новую рекламную кампанию в Google Adwards.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки8 просмотров

Задача – создать с нуля и настроить РК в Google Adwards.

Тема – обучение психологии для руководителей. Обучение очное в Москве.

Задача для тех, у кого есть понимание, что эта РК создается для тех, кто сидит в Москве с VPN.

РК нужно настроить и для выдачи Google и для КМС Google. В итоге для всех РК нужны заявки, а также должен быть хороший CTR и конверсии.

 

Если надо, то семантическое ядро предоставляется.

 

В случае успешного сотрудничества есть еще несколько проектов для работы. Пожалуйста, сразу пишите цены и сроки.

Внимание! Оплата возможна только по картам РФ.

GoogleGoogle AdsКонтекстная рекламаНастройка рекламных кампанийУправление рекламными кампаниями
месяц назад
solnce19
33 года
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2 дня назад

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Роман
 
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Назар
 
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