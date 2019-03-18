Создать поисковые РК в Директе и Adwords

Нужно создание поисковой контекстной РК в Яндекс.Директ и Google Adwords для службы технической поддержки интернет-магазинов и сайтов Чили.Хелп (https://chilihelp.ru)/

Собрал информацию, которая может понадобиться, в гугл-документе: https://docs.google.com/document/d/1RYKoSS9MwOlZ7Ds2vJ6se2xu6AiZQnQL_c8dcJyfw8E/edit#

От вас жду:

1. Краткую информацию об опыте (по Директу и Adwords).

2. Краткое описание этапов, на которые будет разбита работа.

3. Предварительную оценку работы и/или ваши принципы ценообразования.