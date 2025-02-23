Требуется запуск поисковой рекламы в Google Ads по брендовым ключам конкурента с ваших аккаунтов. Необходимы заголовки, описания и ключевые слова. Планируется платный тест на 2-3 дня для оценки возможностей. Ищем опытных специалистов для постоянного сотрудничества. Бюджет обсуждается.
Создать рекламу в google ads
необходимо создать обьявления в гугл адс
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