Специалист по Google рекламе

Шукається фрілансер для налаштування контекстної та товарної реклами Google Ads для компанії з продажу навантажувальної техніки. Вимоги: постійна наявність в месенджері, оперативний зворотній зв'язок, пропозиції щодо напрямків реклами та рекомендації для покращення конверсії сайту. Необхідно вказати умови співробітництва, вартість послуг та терміни налаштування.