Требуется специалист для рассылки личных сообщений предпринимателям на маркетплейсах через Telegram. Основная задача – установить первый контакт. При положительном ответе клиента передайте нам аккаунт для дальнейшего взаимодействия.
Таргет тг и вк
Ищем специалиста для работы с проектом в нише HoReCa и строительство/ремонт
Заявки фрилансеров
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