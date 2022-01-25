Таргетная реклама товара

После двух подрядчиков осталось два рекламных кабинета Яндекс Директ, каждый с некоторой историей показов/конверсий. В одном кабинете 2000 ключевиков в 20 группах объявлений, несколько десятков креативов разных форматов. Второй кабинет раза в 2 меньше. Нужно перенести ...
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Добрый день,
Хотел бы узнать ваши цены на таргетную рекламу товара а именно Павловопосадских Платков.
Реклму хотим показывать в Google& Yandex и в приложении IMO.
Жду ваших ответов.
С уважением,
Аннаяр
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