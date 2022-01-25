Таргетная реклама товара

Контекстная рекламаЗакрытнет заявок106 просмотров
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Добрый день,

Хотел бы узнать ваши цены на таргетную рекламу товара а именно Павловопосадских Платков.

Реклму хотим показывать в Google& Yandex и в приложении IMO.

Жду ваших ответов.

С уважением,

Аннаяр

2 года назад
guest_16436230540062
2 года в сервисе
Был
2 года назад