Тестовое задание.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка930 просмотров

Тестовое задание:

Составить список ключевых слов в excel (ключевые запросы: вечерние и коктейльные платья) опираться на сайт cutie5.ru.

Также надо составить список минус слов.

Надо составить компанию и прислать ее в excel.

Задача: набрать максимальное кол-во ключевиков по данной тематике. Объявление и текст объявления должны соответствовать ключевики и не должны превышать ограничения (данные яндексом)

11 лет назад
updeal
Марина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Madman1987
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

Madman1987
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Продвижение сайта в Интернете

    Речь идет о ресурсе tango-vesna.ru Необходимо продвинуть его в поисковых системах, распрастранить информацию о предложениях сайта с тем, что бы увеличить число реальных клиентов. Сейчас ресурс не приносит ...

    Контекстная реклама27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контекст сайта по мототехнике http://tokomoto.ru/

    Настроить контекстную рекламу в гугл и яндексе. Магазин по продаже мото-техники в Краснодаре и Краснодарском крае - http://tokomoto.ru/. Средняя целевая стоимость перехода 5-6 руб, в количестве не менее 150 человек в день. Переходы нужны только ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Контекстная реклама – срочно

    Добрый день! Наша компания выводит на рынок новый продукт в сфере услуг по финансам, и нам нужна квалифицированная помощь по настройке, запуску и оптимизации контекстной рекламы в Google и Яндекс! ...

    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Traffic manager

    $2500

    В компанию по разработке рекламных технологий на постоянную работу требуется опотный traffic manager. Рассматривается вариант на удаленного сотрудничества Требования: знание инструментов анализа ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Яндекс-метрика, смена номеров телефонов на сайте.

    Привет, Дорогой Коллега! Предлагаю твоему вниманию решение офигенной, но не очень сложной задачи. Имеется 2 сайта. Интернет-магазин и лэндинг. Для них необходимо сделать следущее: • Вставить счетчики яндекс.метрики; • Настроить цели; ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Настройка компании в для КМС google

    Требуется оперативно создать и настроить компанию ТОЛЬКО для КМС Google. Ключевые слова есть, около 400. попрошу в личку примеры работ и цену вопроса Оплата после сдачи результата, WMR по ЦБРФ. ...

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подавать обьявления на тематическе площадки

    $10

    необходимо подавать обьявления на 500 строительных тематических площадках, мы продаем керамзитные блоки, примерно текст будет такой: керамзитные блоки. вибропресс распродажа от производителя доставка в любой регион РТ ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание рекламной кампании в Google Adwords

    $100

    Требуется создание рекламной кампании в Google AdWords для интернет-магазина парфюмерии. Интернет-магазин насчитывает около 600 товаров. Также хотелось бы услышать рекомендации по рекламе интернет-магазинов с большим количеством товаров.

    Google Ads
    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад