Требуется настройка рекламной кампании под ключ

$275
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен15 заявок235 просмотров

Здравствуйте!!

Требуется настройка рекламной компании под ключ для сферы "компьютерная помощь" для региона Москва и Московская область.

Есть сайт. заполнен. покажу лично при общении.

Оплата по настройке РК не более 10.000 рублей.

Оплата пошагово.

11 лет назад
akernel
Артем 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$275
8 дней
Видно, что человек старается. Но куда ушло все то время, которое должно было уже давным давно работать и приносить прибыль. Не ставлю отрицательного отзыва, т.к. не люблю пачкать жизнь другим, человек прочтет отзыв и будет более ответственным. Взрослейте Василий, и будет все отлично.
Все ок

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
ТОП-10
Контекстная реклама