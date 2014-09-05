Требуется настройка рекламной кампании под ключ

Видно, что человек старается. Но куда ушло все то время, которое должно было уже давным давно работать и приносить прибыль. Не ставлю отрицательного отзыва, т.к. не люблю пачкать жизнь другим, человек прочтет отзыв и будет более ответственным. Взрослейте Василий, и будет все отлично.