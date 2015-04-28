Требуется ведение нескольких компаний Директ adwords

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт12 заявок184 просмотра

Здравствуйте. Требуется специалист с опытом ведения контекстной рекламы. Есть несколько компаний которые нужно улучшить, развить.

Для сайтов:

euro-comfort.com.ua

optsezona.com.ua

При успешном сотрудничестве гарантирую постоянный приток заказов.

Приоритет специалисту с Харькова.

Google Ads
10 лет назад
Looord
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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