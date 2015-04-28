Необходимо настроить кампанию ЯндексДирект и Google AdWords и дальнейшее ведение. Лендинг на днях будет готов (ссылку скину в личку). Тематика: постельное белье. Указывайте, пожалуйста, цены. Возможно длительное сотрудничество.
Требуется ведение нескольких компаний Директ adwords
Здравствуйте. Требуется специалист с опытом ведения контекстной рекламы. Есть несколько компаний которые нужно улучшить, развить.
Для сайтов:
При успешном сотрудничестве гарантирую постоянный приток заказов.
Приоритет специалисту с Харькова.
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