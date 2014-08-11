Требуются специалисты по рекламе/раскрутке

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт17 заявок229 просмотров

На несколько проектов требуются специалисты по рекламе. Вам нужно будет продвигать лэндинги с товарами. Оплата по договоренности. Все вопросы на почту.

11 лет назад
matveevK
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров